У Китаї дослідники виявили скам'янілість рослини віком 164 млн років

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Рослина має довжину 4,2 см і ширину 2 см. У ній міститься стебло, листова гілка, цибулинний плід і крихітний бутон квітки розміром близько 3 мм. Цей вид назвали Florigerminis jurassica.

За словами вчених знахідка змінює уявлення науки про еволюцію квіткових рослин. Дослідники знайшли ранній зразок квіткової нирки в викопній рослині. Тепер археологи вважають, що квіткові рослини з'явилися у юрському періоді, між 145 та 201 млн років тому.

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