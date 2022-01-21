У Китаї дослідники виявили скам'янілість рослини віком 164 млн років
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Скам'янілість рослини виявили в районі Внутрішньої Монголії в Китаї. Це найдавніша відома квіткова або покритонасінна рослина у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на NIGPAS.
Деталі
Рослина має довжину 4,2 см і ширину 2 см. У ній міститься стебло, листова гілка, цибулинний плід і крихітний бутон квітки розміром близько 3 мм. Цей вид назвали Florigerminis jurassica.
За словами вчених знахідка змінює уявлення науки про еволюцію квіткових рослин. Дослідники знайшли ранній зразок квіткової нирки в викопній рослині. Тепер археологи вважають, що квіткові рослини з'явилися у юрському періоді, між 145 та 201 млн років тому.
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