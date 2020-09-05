В Китае из-за тайфуна "Майсак" разрушены тысячи домов

“Стихийные бедствия, вызванные тайфуном коснулись 93 уезда и района этой провинции, привели к эвакуации 9829 человек, а также обрушение 1157 жилых зданий и ущерба 369,1 тыс. га сельхозугодий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тропический циклон в четверг принес в провинцию сильный дождь и ветер. С четверга по пятницу здесь выпало до 171,3 мм осадков, сообщила провинциальная метеослужба. Начиная со среды по пятницу в провинции был задействован механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия метеорологического характера 3-го уровня.

По прогнозам местной метеослужбы, 8 сентября в провинции Хэйлунцзян ожидается ветреная и дождливая погода в связи с приближением 10-го в этом году тайфуна “Хайшен”.

Как сообщал УНН, в юго-западного региона Японии вдоль Марианских островов движется тайфун “Хайшэн”, который приблизится к японскому побережью с 6 по 7 сентября.