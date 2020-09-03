До узбережжя Японії наближається тайфун Хайшен

“Існує ймовірність нанесення великих масштабних збитків. Зверніть увагу на інформацію про погоду і вживайте заздалегідь заходів, щоб врятувати життя. Існує ймовірність рекордно сильних дощів, сильного вітру та високих хвиль, що вимагає максимальної обережності. Ми хотіли б, щоб люди закінчили підготовку до тайфуну до вихідних”, — йдеться в повідомленні.

За даними агентства, максимальна швидкість вітру поблизу центру Хайшена може досягати 180 км на годину або вище. Ім’ям Хайшен назвали чотири тропічні шторми на північному заході Тихого океану. Назва була внесена Китаєм і буквально означає “бог моря”.

Як повідомляв УНН, від урагану “Лаура” в американських штатах Луїзіана і Техас загинули 16 людей.