У США кількість жертв урагану "Лаура" зросла до 16
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Число жертв урагану “Лаура” в американських штатах Луїзіана і Техас збільшилось з 14 до 16. Про загибель ще двох людей інформувало в суботу управління охорони здоров’я Луїзіани, передає УНН із посиланням на AP.
“Ми з сумом підтверджуємо додатково дві смерті, пов’язані з ураганом. Загинули 84-річний чоловік і 80-річна жінка в Аллен-Періш. Причиною смерті стало отруєння чадним газом при неправильному поводженні з електрогенератором”, — йдеться в Twitter управління.
Агентство Associated Press в п’ятницю повідомляло про 14 жертв стихійного лиха.
У ніч на четвер циклон “Лаура”, що вважався в той час ураганом четвертої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона, досяг узбережжя Луїзіани і Техасу. В даних районах встановилася штормова погода, відбулися повені. Пізніше ураган “Лаура” ослаб до тропічного шторму.
У Техасі, Луїзіані і Арканзасі понад 508,6 тис. споживачів залишаються без електропостачання.
Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку — з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує ім’я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше — шторм стає ураганом.