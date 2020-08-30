В США количество жертв урагана "Лаура" возросло до 16
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Число жертв урагана "Лаура" в американских штатах Луизиана и Техас увеличилось с 14 до 16. О гибели еще двух человек информировало в субботу управления здравоохранения Луизианы, передает УНН со ссылкой на AP.
“Мы с грустью подтверждаем дополнительно две смерти, связанные с ураганом. Погибли 84-летний мужчина и 80-летняя женщина в Аллен-Пэриш. Причиной смерти стало отравление угарным газом при неправильном обращении с электрогенератором”, — говорится в Twitter управления.
Агентство Associated Press в пятницу сообщало о 14 жертвах стихийного бедствия.
В ночь на четверг циклон “Лаура”, считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Позже ураган “Лаура” ослабел до тропического шторма.
В Техасе, Луизиане и Арканзасе более 508,6 тыс. потребителей остаются без электроснабжения.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более — шторм становится ураганом.