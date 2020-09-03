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К побережью Японии приближается тайфун Хайшэн

Киев • УНН

 • 16933 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. К юго-западному региону Японии Амами вдоль Марианских островов движется тайфун Хайшэн, который приблизится к японскому побережью с 6 по 7 сентября. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство, пишет Mainichi, передает УНН.

К побережью Японии приближается тайфун Хайшэн

“Существует вероятность нанесения больших масштабных убытков. Обратите внимание на информацию о погоде и принимайте заранее меры, чтобы спасти жизнь. Существует вероятность рекордно сильных дождей, сильного ветра и высоких волн, что требует максимальной осторожности. Мы хотели бы, чтобы люди закончили подготовку к тайфуна к выходным”, — говорится в сообщении.

По данным агентства, максимальная скорость ветра вблизи центра Хайшэн может достигать 180 км в час или выше. Именем Хайшэн назвали четыре тропических шторма на северо-западе Тихого океана. Название было внесено Китаем и буквально означает “бог моря”.

Как сообщал УНН, от урагана “Лаура” в американских штатах Луизиана и Техас погибли 16 человек.

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