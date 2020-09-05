У Китаї через тайфун “Майсак” зруйновані тисячі будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На північному сході Китаю тайфун “Майсак” торкнувся в цілому 452,7 тис. жителів провінції Хейлунцзян, зруйновані тисячі будинків. Про це з посиланням на дані місцевої влади пише Xinhua, передає УНН.
«Стихійні лиха, викликані тайфуном, торкнулися 93 повіту і району цієї провінції, призвели до евакуації 9 829 осіб, а також обвалення 1157 житлових будівель і збитку 369,1 тис. га сільгоспугідь», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тропічний циклон в четвер приніс в провінцію сильний дощ і вітер. З четверга по п'ятницю тут випало до 171,3 мм опадів, повідомила провінційна метеослужба. Починаючи з середи по п'ятницю в провінції був задіяний механізм екстреного реагування на стихійні лиха метеорологічного характеру 3-го рівня.
За прогнозами місцевої метеослужби, 8 вересня в провінції Хейлунцзян очікується вітряна і дощова погода в зв'язку з наближенням 10-го в цьому році тайфуну "Хайшен".
Як повідомляв УНН, до південно-західного регіону Японії вздовж Маріанських островів рухається тайфун «Хайшен», який наблизиться до японського узбережжя з 6 по 7 вересня.