В Китае из-за наезда автомобиля на пешеходов погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Автомобиль наехал на толпу пешеходов в городе Чунцин в центральной части Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Beijing News.
Инцидент произошел поздно вечером 22 июня в уезде Юньяне.
Внедорожник врезался в другие машины и сбил более десяти человек.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще девять получили серьезные травмы.
По предварительным данным, 42-летний водитель внедорожника был пьян. Мужчина задержан.
Напомним, в Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.