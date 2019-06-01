У Петербурзі автомобіль в'їхав у пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Санкт-Петербурзі легковий автомобіль в’їхав в пішоходів, постраждали три людини. Про це повідомляє місцеве видання “Фонтанка” з посиланням на відділ пропаганди ДІБДР по місту, інформує УНН.
ДТП сталося на перетині Каменноостровського проспекту і вулиці Куйбишева. Постраждали велосипедист, чоловік і восьмирічний хлопчик, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
За даними видання, Renault Logan проїхав на перехресті на жовте світло і вилетів на тротуар, машину придавило дорожнім знаком, що впав. Телеканал “Санкт-Петербург” з посиланням на УДІБДР передає, що за кермом був чоловік 1996 року народження.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих в результаті вибухів на підприємстві ДержНДІ “Кристал” в Дзержинську Нижегородської області зросла до 82.