В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека. Об этом сообщает местное издание “Фонтанка” со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу, информирует УНН.
ДТП произошло на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Пострадали велосипедист, мужчина и восьмилетний мальчик, их состояние оценивается как средней тяжести.
По данным издания, Renault Logan проехал на перекрестке на желтый свет и вылетел на тротуар, машину придавило упавшим дорожным знаком. Телеканал “Санкт-Петербург” со ссылкой на УГИБДД передает, что за рулем был мужчина 1996 года рождения.
Как сообщал УНН, число пострадавших в результате взрывов на предприятии ГосНИИ “Кристалл” в Дзержинске Нижегородской области выросло до 82.