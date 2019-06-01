В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 18312 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 38044 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 57194 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115471 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109658 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136578 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130028 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130094 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131288 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124628 просмотра
Актуальное
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

Киев  •  УНН

 • 13115 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека. Об этом сообщает местное издание “Фонтанка” со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу, информирует УНН.

ДТП произошло на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Пострадали велосипедист, мужчина и восьмилетний мальчик, их состояние оценивается как средней тяжести.

По данным издания, Renault Logan проехал на перекрестке на желтый свет и вылетел на тротуар, машину придавило упавшим дорожным знаком. Телеканал “Санкт-Петербург” со ссылкой на УГИБДД передает, что за рулем был мужчина 1996 года рождения.

Как сообщал УНН, число пострадавших в результате взрывов на предприятии ГосНИИ “Кристалл” в Дзержинске Нижегородской области выросло до 82.

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