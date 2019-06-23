У Китаї через наїзд автомобіля на пішоходів загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Автомобіль наїхав на натовп пішоходів у місті Чунцин в центральній частині Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Beijing News.
Інцидент стався пізно увечері 22 червня в повіті Юньян.
Позашляховик врізався в інші машини і збив понад десять осіб.
В результаті події загинули чотири людини, ще дев'ять отримали серйозні травми.
За попередніми даними, 42-річний водій позашляховика був п'яний. Чоловік затриманий.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі легковий автомобіль в’їхав в пішоходів, постраждали три людини.