В Китае бьют тревогу из-за засухи

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 32607 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52901 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69933 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84012 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121623 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111235 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137496 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144597 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Китае бьют тревогу из-за засухи

В Китае бьют тревогу из-за засухи

Киев  •  УНН

 • 9163 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Продолжительная засуха в южной китайской провинции Юньнань в этом году нанесла ущерб около 1,04 млн га выращиваемых культур, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства и сельских дел, передает УНН со сссылкой на Синьхуа.

В итоге 358 067 га посевов были серьезно повреждены, уничтожено 16 667 га культур.

По причине глобального потепления и колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана /Эль-Ниньо/ в провинции наблюдаются высокие температуры и меньше осадков, чем обычно, заявили в провинциальной метеорологической службе.

Засуха продолжается, по предварительным оценкам, она причинит еще больший ущерб сельхозкультурам в провинции.

Как сообщал УНН, Северная Корея страдает от сильнейшей засухи за несколько десятилетий

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