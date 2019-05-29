В Китае бьют тревогу из-за засухи
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Продолжительная засуха в южной китайской провинции Юньнань в этом году нанесла ущерб около 1,04 млн га выращиваемых культур, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства и сельских дел, передает УНН со сссылкой на Синьхуа.
В итоге 358 067 га посевов были серьезно повреждены, уничтожено 16 667 га культур.
По причине глобального потепления и колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана /Эль-Ниньо/ в провинции наблюдаются высокие температуры и меньше осадков, чем обычно, заявили в провинциальной метеорологической службе.
Засуха продолжается, по предварительным оценкам, она причинит еще больший ущерб сельхозкультурам в провинции.
Как сообщал УНН, Северная Корея страдает от сильнейшей засухи за несколько десятилетий.