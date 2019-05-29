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У Китаї б'ють на сполох через посуху

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Тривала посуха в південній китайській провінції Юньнань в цьому році завдала збитків близько 1,04 млн га вирощуваних культур, повідомили в місцевому департаменті сільського господарства і сільських справ, передає УНН з сссилкой на Сіньхуа.

В результаті 358 067 га посівів були серйозно пошкоджені, знищено 16 667 га культур.

Унаслідок глобального потепління і коливань температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану/ Ель-Ніньо/в провінції спостерігаються високі температури і менше опадів, ніж зазвичай, заявили в провінційній метеорологічній службі.

Засуха триває, за попередніми оцінками, вона заподіє ще більшої шкоди сільгоспкультурам в провінції.

Як повідомляв УНН, Північна Корея потерпає від найсильнішої посухи за кілька десятиліть .

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