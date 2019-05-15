Северная Корея страдает от сильнейшей засухи за несколько десятилетий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Северная Корея на фоне обеспокоенности по поводу продовольственного кризиса в стране заявила, что страдает от сильнейшей засухи за последние четыре десятилетия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Официальное корейское центральное информационное агентство сообщило в среду, что за первые пять месяцев этого года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков - самый низкий уровень с 1982 года.
В сообщении говорится, что засуха, как ожидается, продлится до конца мая.
Ранее в этом месяце продовольственные агентства США заявили, что около 10 миллионов человек в Северной Корее столкнулись с "острой нехваткой продовольствия" после того, как страна получила один из худших урожаев за десятилетие.
В феврале посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг выступил с призывом о срочной продовольственной помощи.
Напомним, ООН нужно 9 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в КНДР.