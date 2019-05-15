Північна Корея страждає від найгіршої посухи за кілька десятиліть
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Північна Корея на тлі стурбованості з приводу продовольчої кризи в країні заявила, що страждає від найсильнішої посухи за останні чотири десятиліття. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Офіційне корейське центральне інформаційне агентство повідомило у середу, що за перші п'ять місяців цього року в країні випало в середньому 54,4 міліметра опадів - найнижчий рівень з 1982 року.
У повідомленні йдеться, що посуха, як очікується, продовжиться до кінця травня.
Раніше у цьому місяці продовольчі агентства США заявили, що близько 10 мільйонів осіб в Північній Кореї зіткнулися з "гострою нестачею продовольства" після того, як країна отримала один з найгірших врожаїв за десятиліття.
У лютому посол Північної Кореї в ООН Кім Сонг виступив з закликом про термінову продовольчу допомогу.
Нагадаємо, ООН потрібно 9 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів в КНДР.