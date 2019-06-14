В Китае решили начать расследование FedEx из-за "нарушений доставки Huawei"

Две недели назад компетентные органы правительства КНР объявили, что намерены выяснить ситуацию.

Ранее Huawei, подпавшая под санкции США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух посылок, которые необходимо было доставить из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, компания также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре — их снова хотели переадресовать в США.

FedEx уже извинилась за случаи самовольного перенаправления отправлений Huawei. Как говорится в заявлении американской логистической корпорации, размещенном на сайте микроблогов Sina Weibo, она “приносит извинения за проблемы транспортировки небольшого количества посылок”. В нем также сказано, что случившееся никак не связано с влиянием “внешних сил”.

Как сообщал УНН, Трампу предложили отсрочить на два года запрет продуктов Huawei.