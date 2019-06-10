Трампу запропонували відтермінувати на два роки заборону продуктів Huawei

КИЇВ. 10 червня. УНН. Виконувач обов'язків голови адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Войт запропонував президенту США Дональду Трампу відстрочити виконання ключових положень про заборону на обладнання китайських компаній Huawei і ZTE на строк від двох до чотирьох років. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.