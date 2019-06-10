Трампу запропонували відтермінувати на два роки заборону продуктів Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Виконувач обов'язків голови адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Войт запропонував президенту США Дональду Трампу відстрочити виконання ключових положень про заборону на обладнання китайських компаній Huawei і ZTE на строк від двох до чотирьох років. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За його словами, виконання положень торішнього президентського указу, що стосується даних компаній, завдасть шкоди американському бізнесу, що використовує продукцію цих фірм. Войт направив лист з пропозицією про відтермінування також дев'ятьом членам американського конгресу і віце-президенту Майклу Пенс.
При цьому в разі відмови Трампа відстрочити заборону очолюване Войтом відомство прогнозує скорочення числа компаній, які здатні будуть виконувати підряди та замовлення американського уряду, і погіршення фінансового становища приватних підприємств у регіонах США.
Також зазначається, що адміністрація розуміє важливість для національної безпеки президентського указу, проте низка державних установ вислухали зацікавлені сторони, які стурбовані наслідками заборони.
Нагадаємо, Huawei подала позов в США з вимогою визнати антиконституційним включення концерну в чорний список, а також заборону на придбання технологій американських IT-компаній. У концерні стверджують, що влада США не змогла надати доказів того, що Huawei представляє загрозу безпеці.