У Китаї вирішили розпочати розслідування щодо FedEx через "порушення доставки Huawei"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Китайська влада в п’ятницю направила поштової компанії FedEx повідомлення про початок розслідування за фактом порушення доставки посилок корпорації Huawei. Про це повідомило агентство Xinhua, пише УНН.
Два тижні тому компетентні органи уряду КНР оголосили, що мають намір з’ясувати ситуацію.
Раніше Huawei, яка потрапила під санкції США, звинуватила FedEx в необгрунтованому перенаправленні в Сполучені Штати двох посилок, які необхідно було доставити з Японії в офіси компанії в Гуанчжоу і Шанхаї. Посилаючись на записи відстеження вантажів, компанія також стверджує, що американська кур’єрська служба намагалася змінити маршрути ще двох відправлень з В’єтнаму в представництва Huawei в Гонконзі і Сінгапурі — їх знову хотіли переадресувати в США.
FedEx вже вибачилася за випадки самовільного перенаправлення відправлень Huawei. Як говориться в заяві американської логістичної корпорації, розміщеному на сайті мікроблогів Sina Weibo, вона “приносить вибачення за проблеми транспортування невеликої кількості посилок”. У ньому також сказано, що те, що трапилося ніяк не пов’язане з впливом “зовнішніх сил”.
Як повідомляв УНН, Трампу запропонували відтермінувати на два роки заборону продуктів Huawei.