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7 марта, 06:35 • 106348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129516 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129972 просмотра

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В Кишиневе вспышка скарлатины

В Кишиневе вспышка скарлатины

Киев  •  УНН

 • 54941 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В столице Молдовы зафиксировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной Об этом сообщила на сегодняшнем оперативном заседании служб мэрии Кишинэу и. о. начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару, передает УНН со ссылкой на moldpres.md.

Так, на прошлой неделе в муниципии зарегистрировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной, четыре - эпидемическим паротитом и 36 - ветряной оспой. В этот же период в профильные медучреждения Кишинева госпитализировано 11 больных туберкулезом.

Количество зарегистрированных в столице случаев заболевания скарлатиной за последние два месяца выросло, а в середине апреля этого года десять детей из детского сада сектора Ботаника были госпитализированы со скарлатиной.

Скарлатина представляет собой острую инфекцию с преимущественным поражением ротоглотки и выраженной интоксикацией. Возбудителем скарлатины является стрептококк группы А, который передается от больного контактным или воздушно-капельным путем.

Как сообщал УНН, с начала вспышки кори в Украине умерли 39 человек

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