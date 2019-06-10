В Кишиневе вспышка скарлатины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В столице Молдовы зафиксировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной Об этом сообщила на сегодняшнем оперативном заседании служб мэрии Кишинэу и. о. начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару, передает УНН со ссылкой на moldpres.md.
Так, на прошлой неделе в муниципии зарегистрировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной, четыре - эпидемическим паротитом и 36 - ветряной оспой. В этот же период в профильные медучреждения Кишинева госпитализировано 11 больных туберкулезом.
Количество зарегистрированных в столице случаев заболевания скарлатиной за последние два месяца выросло, а в середине апреля этого года десять детей из детского сада сектора Ботаника были госпитализированы со скарлатиной.
Скарлатина представляет собой острую инфекцию с преимущественным поражением ротоглотки и выраженной интоксикацией. Возбудителем скарлатины является стрептококк группы А, который передается от больного контактным или воздушно-капельным путем.
Как сообщал УНН, с начала вспышки кори в Украине умерли 39 человек.