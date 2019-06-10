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У Кишиневі спалах скарлатини

У Кишиневі спалах скарлатини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У столиці Молдови зафіксовано 25 нових випадків захворювання на скарлатину Про це повідомила на сьогоднішній оперативній засіданні служб мерії Кишинеу і. о. начальника Головного управління соціальної допомоги і охорони здоров'я Кароліна Олару, передає УНН з посиланням на moldpres.md.

Так, минулого тижня в муніципії зареєстровано 25 нових випадків захворювання на скарлатину, чотири - на епідемічний паротит і 36 - на вітряну віспу. В цей же період в профільні медустанови Кишинева госпіталізовано 11 хворих на туберкульоз.

Кількість зареєстрованих в столиці випадків захворювання на скарлатину за останні два місяці зросла, а в середині квітня цього року десять дітей з дитячого саду сектора Ботаніка були госпіталізовані зі скарлатиною.

Скарлатина є гострою інфекцією з переважним ураженням ротоглотки і вираженою інтоксикацією. Збудником скарлатини є стрептокок групи А, який передається від хворого контактним або повітряно-крапельним шляхом.

Як повідомляв УНН, з початку спалаху кору в Україні померли 39 осіб.

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