У Кишиневі спалах скарлатини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У столиці Молдови зафіксовано 25 нових випадків захворювання на скарлатину Про це повідомила на сьогоднішній оперативній засіданні служб мерії Кишинеу і. о. начальника Головного управління соціальної допомоги і охорони здоров'я Кароліна Олару, передає УНН з посиланням на moldpres.md.
Так, минулого тижня в муніципії зареєстровано 25 нових випадків захворювання на скарлатину, чотири - на епідемічний паротит і 36 - на вітряну віспу. В цей же період в профільні медустанови Кишинева госпіталізовано 11 хворих на туберкульоз.
Кількість зареєстрованих в столиці випадків захворювання на скарлатину за останні два місяці зросла, а в середині квітня цього року десять дітей з дитячого саду сектора Ботаніка були госпіталізовані зі скарлатиною.
Скарлатина є гострою інфекцією з переважним ураженням ротоглотки і вираженою інтоксикацією. Збудником скарлатини є стрептокок групи А, який передається від хворого контактним або повітряно-крапельним шляхом.
Як повідомляв УНН, з початку спалаху кору в Україні померли 39 осіб.