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В Кировоградской области 12 человек заболели корью

В Кировоградской области 12 человек заболели корью

Киев  •  УНН

 • 12424 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Кировоградской области 12 человек заболели корью в течение этой недели. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в областном лабораторном центре.

Один случай зафиксировали в пгт. Знаменка. Кир диагностировали у мужчины, который контактировал с больными из другого региона и не имел прививки. Еще 11 больных - из Кропивницкого. Девять из них никогда не были привиты, трое - один раз.

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Добавим, что с начала года в Кировоградской области зафиксировали 54 случая заболевания корью.

Напомним, с 27 марта по 3 апреля, корью заболели 699 человек - 331 взрослый и 368 детей. Всего с начала 2018 году до 3 апреля на корью заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года по 3 апреля от осложнений кори умерло семь человек - пятеро детей и двое взрослых.

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