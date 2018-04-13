В Кировоградской области 12 человек заболели корью

Один случай зафиксировали в пгт. Знаменка. Кир диагностировали у мужчины, который контактировал с больными из другого региона и не имел прививки. Еще 11 больных - из Кропивницкого. Девять из них никогда не были привиты, трое - один раз.

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Добавим, что с начала года в Кировоградской области зафиксировали 54 случая заболевания корью.

Напомним, с 27 марта по 3 апреля, корью заболели 699 человек - 331 взрослый и 368 детей. Всего с начала 2018 году до 3 апреля на корью заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года по 3 апреля от осложнений кори умерло семь человек - пятеро детей и двое взрослых.