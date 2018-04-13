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У Кіровоградській області 12 людей захворіли на кір

Київ • УНН

 • 12427 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Кіровоградщині 12 людей захворіли на кір протягом цього тижня. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в обласному лабораторному центрі.

Один випадок зафіксували у м. Знам’янка. Кір діагностували у чоловіка, який контактував із хворими з іншого регіону і не мав щеплення. Ще 11 хворих - з Кропивницького. Дев’ятеро з них ніколи не були щеплені, троє – один раз.

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Додамо, що з початку року на Кіровоградщині зафіксували 54 випадки захворювання на кір.

Нагадаємо, з 27 березня до 3 квітня, на кір захворіли 699 людей - 331 дорослий і 368 дітей. Всього з початку 2018 року до 3 квітня на кір захворіли 9091 людина – 3270 дорослих і 5821 дитина. З початку року до 3 квітня від ускладнень кору померло семеро людей - п’ятеро дітей і двоє дорослих.

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