В Кыргызстане задержали причастного к организации разговора П.Порошенко с пранкерами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кыргызстане задержали мужчину, который контактировал с организаторами телефонного "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает УНН.
"По информации Министерства, правоохранительными органами Кыргызской Республики был задержан гражданин Кыргызстана, который был в контакте с пранкерами, организовавшими упомянутый телефонный разговор (П.Порошенко с" А.Атамбаевым "- ред.). Сейчас задержанный помещен под стражу до выяснения следствием всех обстоятельств дела ", - говорится в сообщении.
В МИД напомнили, что главы МИД Украины и Кыргызстана Павел Климкин и Е.Абдилдаев обсудили эту ситуацию и договорились провести совместное расследование.
Итоги расследования будут рассмотрены во время двусторонней встречи, запланированной на полях СМИД ОБСЕ в Гамбурге в начале декабря.
"Только по итогам этой встречи можно будет определить степень вины соответствующих сотрудников с обеих сторон, невольно вовлеченных в инцидент", - отметили в МИД Кыргызстана.
Ранее пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что расследование установило, что организации разговора Президента Украины Петра Порошенко с пранкерами помогли работники МИД Кыргызстана.
Также он отметил, что запись "разговора" между президентами Украины и Кыргызстана, что обнародовал российский пранкер смонтировано и отцензурированно российской ФСБ.