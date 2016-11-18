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У Киргизстані затримали причетного до організації розмови П.Порошенка з пранкерами

У Киргизстані затримали причетного до організації розмови П.Порошенка з пранкерами

Київ • УНН

 • 11734 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Киргизстані затримали чоловіка, який контактував з організаторами телефонної "розмови" Президента України Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. Про це повідомляє прес-служба МЗС Киргизстану, передає УНН.

“За інформацією Міністерства, правоохоронними органами Киргизької Республіки був затриманий громадянин Киргизстану, який був в контакті з пранкерами, що організували згадану телефонну розмову (П.Порошенка з "А.Атамбаєвим" — ред.). Наразі затриманий поміщений під варту до з’ясування слідством всіх обставин справи”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що голови МЗС України та Киргизстану Павло Клімкін та Е.Абдилдаєв обговорили цю ситуацію та домовилися провести спільне розслідування.

Підсумки розслідування будуть розглянуті під час двосторонньої зустрічі, запланованої на полях РМЗС ОБСЄ в Гамбурзі на початку грудня.

“Тільки за підсумками цієї зустрічі можна буде визначити ступінь провини відповідних співробітників з обох сторін, мимоволі залучених в інцидент”, — зазначили в МЗС Киргизстану.

Раніше речник Президента України Святослав Цеголко повідомив, що розслідування встановило, що організації розмови Президента України Петра Порошенка із пранкером посприяли працівники МЗС Киргизстану.

Також він наголосив, що запис “розмови” між президентами України та Киргизстану, який оприлюднив російський пранкер змонтовано та відцензуровано російською ФСБ.

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