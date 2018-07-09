В Кыргызстане во время спасательной операции потерпел крушение военный вертолет

Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет Ми-8 завалился на левый борт.

Сообщается, что винтокрылая машина потерпела аварию при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек.

По предварительным данным пострадали четыре человека, принимаются меры по эвакуации пострадавших.



Вчера четыре человека пострадали в результате аварии медицинского вертолета в Чикаго.



Напомним, 4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения “Буревестник” ВВС США (United States Air).