У Киргизстані під час рятувальної операції зазнав аварії військовий вертоліт

Через сильний бічний вітер, при посадці вертоліт Мі-8 завалився на лівий борт.

Повідомляється, що гвинтокрильна машина зазнала аварії при проведенні рятувальної операції на майданчику Південний Енільчек.

За попередніми даними постраждали чотири людини, вживаються заходи щодо евакуації постраждалих.



Вчора чотири людини постраждали в результаті аварії медичного вертольота в Чикаго.



Нагадаємо, 4 квітня в результаті катастрофи військового літака F-16, що сталася поблизу бази ВПС Нелліс за межами Лас-Вегаса, загинув льотчик елітного підрозділу "Буревісник" ВВС США (United States Air).