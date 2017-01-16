В Кыргызстане опознали тела 18 погибших при крушении Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Опознаны тела 18 погибших в результате крушения турецкого грузового самолета под Бишкеком. Об этом заявил первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгази во время брифинга на месте катастрофы, передает УНН со РИА "Новости".
"На данный момент опознаны тела 18 из 32 человек, погибших в результате катастрофы самолета", - сказал он.
По данным МЧС республики, среди погибших - 10 мужчин, 9 женщин и 13 детей в возрасте от 3 до 15 лет.
Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет упал на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек. Власть Кыргызстана сообщает о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.