У Киргизстані опізнали тіла 18 загиблих під час катастрофи Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Опізнано тіла 18 загиблих у результаті аварії турецького вантажного літака під Бішкеком. Про це заявив перший віце-прем'єр Киргизії Мухамметкалий Абулгазі під час брифінгу на місці катастрофи, передає УНН із РІА "Новости".
"На даний момент опізнані тіла 18 з 32 людей, які загинули в результаті катастрофи літака", - сказав він.
За даними МНС республіки, серед загиблих - десять чоловіків, дев'ять жінок і 13 дітей у віці від 3 до 15 років.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747-400 турецької авіакомпанії розбився за 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Манас" столиці Киргизії вранці у понеділок. Літак упав на селище Дача-Суу дачного кооперативу "Авіатор" в околицях аеропорту. При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, у складі екіпажу було п'ять осіб, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, всього в результаті НП загинуло 37 осіб. Влада Киргизстан повідомляє про 32 загиблих, серед яких чотири члени екіпажу.