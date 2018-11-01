В конце ноября в Берлине снова пройдут украино-немецкие переговоры

"Сегодня мы договорились о проведении 10-го заседания украинского-немецкой группы высокого уровня 28 ноября в Берлине. Я убежден, что это заседание вместе с третьим украинского-германским экономическим форумом будет способствовать дальнейшему закреплению растущей динамики сотрудничества Украины и Германии", - сказал он.



Также, по словам Порошенко, обсуждались вопросы энергетической безопасности Украины и ЕС и стимулирования немецких инвестиций в экономику Украины.



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Отметим, что сегодня федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Украину в четвертый раз. Третий визит Меркель в Украину состоялся 5 февраля 2015 года накануне подписания минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны. Второй раз канцлер посетила Киев 23 августа 2014 года. До этого она посещала Киев 21 июля 2008, когда президентом страны был Виктор Ющенко.



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