У кінці листопада у Берліні знову пройдуть україно-німецькі переговори

"Сьогодні ми домовилися про проведення 10-го засідання українсько-німецької групи високого рівня 28 листопада в Берліні. Я переконаний, що це засідання разом з третім українсько-німецьким економічним форумом буде сприяти подальшому закріпленню зростаючої динаміки співпраці України й Німеччини", - сказав він.



Також, за словами Порошенка, було обговорено питання енергетичної безпеки України та ЄС й стимулювання німецьких інвестицій в економіку України.



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Зазначимо, що сьогодні федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель відвідала Україну вчетверте. Третій візит Меркель до України відбувся 5 лютого 2015 року напередодні підписання мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході країни. Вдруге канцлер відвідала Київ 23 серпня 2014 року. До цього вона відвідувала Київ 21 липня 2008 року, коли президентом країни був Віктор Ющенко.



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