В нескольких районах Киева экстренно отключают свет: где именно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве вводится экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта, передает УНН со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.
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"... в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта", - говорится в сообщении.
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По данным ДТЭК, ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области.
"Ориентировочное время выполнения работ и отключения - до конца дня. Подчеркиваем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика", - говорится в сообщении.
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Для уменьшения нагрузки на энергосистему со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут ездить автобусы.