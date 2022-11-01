В нескольких районах Киева экстренно отключают свет: где именно

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве вводится экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта, передает УНН со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

Цитата

"... в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным ДТЭК, ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области.

"Ориентировочное время выполнения работ и отключения - до конца дня. Подчеркиваем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика", - говорится в сообщении.

Ранее

Для уменьшения нагрузки на энергосистему со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут ездить автобусы.

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