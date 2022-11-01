У кількох районах Києва екстрено відключають світло: де саме

Цитата

"... у звяз'ку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними ДТЕК, ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області.

"Орієнтовний час виконання робіт та відключення - до кінця дня. Наголошуємо - це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком", - йдеться у повідомленні.

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Для зменшення навантаження на енергосистему з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.