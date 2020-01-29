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В Хуторе Вольный в Луганской области восстановили электроснабжение - штаб ООС

Киев • УНН

 • 9994 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Луганской области в результате проведения осмотра и выполнения ремонтных работ на линии электропередачи в районе населенного пункта Золотое-4 было восстановлено электропитание домов в населенном пункте Хутор Вольный Попаснянского района, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В Хуторе Вольный в Луганской области восстановили электроснабжение - штаб ООС

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что украинская сторона совместно с СММ ОБСЕ продолжает способствовать проведению аварийно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые получили повреждения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, 28 января 2020 года представителями мобильной группы украинской стороны СЦКК и патруля СММ ОБСЕ созданы условия и обеспечено проведение осмотра и выполнения работ работниками ООО "Луганское энергетическое объединение" на линии электропередачи в районе населенного пункта Золотое-4, в результате которых было восстановлено электропитание домов в населенном пункте Хутор Вольный Попаснянского района Луганской области.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон будет продолжать своевременно и качественно выполнять мероприятия, направленные на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", - отметили в штабе ООС.

Напомним, украинская сторона СЦКК фиксирует препятствование боевиками работы СММ ОБСЕ.

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