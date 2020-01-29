У Хуторі Вільний на Луганщині відновили електропостачання - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Луганщині в результаті проведення огляду і виконання ремонтних робіт на лінії електропередачі в районі населеного пункту Золоте-4 було відновлено електроживлення будинків в населеному пункті Хутір Вільний Попаснянського району, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що українська сторона спільно з СММ ОБСЕ продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Так, 28 січня 2020 року представниками мобільної групи української сторони СЦКК та патруля СММ ОБСЕ створено умови та забезпечено проведення огляду і виконання робіт працівниками ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" на лінії електропередачі в районі населеного пункту Золоте-4, в результаті яких було відновлено електроживлення будинків в населеному пункті Хутір Вільний Попаснянського району Луганської області.
"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін й надалі продовжуватиме своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу", - наголосили у штабі ООС.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК фіксує перешкоджання бойовиками роботи СММ ОБСЄ.