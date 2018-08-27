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В Хургаде выясняют причину смерти двух туристов в отеле

Киев • УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Из-за смерти двух британских туристов в отеле Steigenberger Aqua Magic на курорте на египетском побережье Красного моря в Хургаде эвакуировали постояльцев, на данный момент египетские власти и туроператор Thomas Cook выясняють причину смерти клиентов, сообщает УНН со ссылкой на Express.

В Хургаде выясняют причину смерти двух туристов в отеле

Умершие туристы - британская пара Джон и Сьюзан Куперы. Их дочь говорит, что когда ее родители вернулись в свой отельный номер вечером, "в этой комнате было что-то, что их убило".

Как сообщается, в качестве меры предосторожности в течение 24 часов после смерти из отеля в Хургаде эвакуировали около 300 туристов.

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Появились сообщения о том, что у 13 гостей было пищевое отравление, но они не были в тяжелом состоянии, пишет издание.

В отеле после инцидента взяли пробы пищи, воды, из гигиенических систем, а также системы кондиционирования воздуха.

Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер надеется, что результаты исследований узнают через 10 дней.

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