У Хургаді з'ясовують причину смерті двох туристів у готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Через смерть двох британських туристів у готелі Steigenberger Aqua Magic на курорті на єгипетському узбережжі Червоного моря в Хургаді евакуювали постояльців, наразі єгипетська влада і туроператор Thomas Cook з'ясовують причину смерті клієнтів, повідомляє УНН з посиланням на Express.
Померлі туристи - британська пара Джон і Сьюзан Купер. Їхня донька каже, що коли її батьки повернулися до свого готельного номеру ввечері, "у цій кімнаті було щось, що їх убило".
Як повідомляється, як запобіжний захід протягом 24 годин після смерті з готелю в Хургаді була проведена евакуація близько 300 туристів.
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З'явилися повідомлення про те, що у 13 гостей було харчове отруєння, але вони не були в тяжкому стані, пише видання.
У готелі після інциденту взяли проби їжі, води, з гігієнічних систем, а також системи кондиціонування повітря.
Виконавчий директор Thomas Cook Пітер Фанкхаузер сподівається, що результати досліджень дізнаються через 10 днів.