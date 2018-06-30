Загроза підняття цін на відпочинок в Єгипті: українські туроператори сказали своє слово

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 57190 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 116822 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 105797 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 135318 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108954 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121860 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162103 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190242 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 297168 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167384 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5 м/с
77 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 19639 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 20708 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 15910 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 14092 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 12487 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 135316 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166951 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 297168 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 227091 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 253299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32841 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53124 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57675 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55859 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70050 перегляди
Актуальне
Загроза підняття цін на відпочинок в Єгипті: українські туроператори сказали своє слово

Загроза підняття цін на відпочинок в Єгипті: українські туроператори сказали своє слово

Київ • УНН

 • 28084 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Влада єгипетського міста-курорту Шарм-ель-Шейх не повинна втручатися в роботу ринку туристичних послуг. Однак ціни повинні бути підвищені до того рівня, щоб забезпечити туристам якісний сервіс. Таку думку в коментарі УНН висловив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза, коментуючи інформацію про прохання влади міста підняти ціни на готелі.

"Я вважаю, що питанням ціноутворення повинні займатися готелі міста. У свою чергу, завдання влади Шарм-ель-Шейха полягає в тому, щоб забезпечити хороший туристичний потік, не більше", - зазначив він.

При цьому Дереза ​​переконаний, що ціни на відпочинок в Шарм-ель-Шейху досягли свого критичного мінімуму. Багато готелів працюють майже в збиток, додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС радить українцям уважно обирати туроператорів

"Свого часу місто зазнало велику проблему з нестачею туристів. Це сталося в той момент, коли туди перестали літати росіяни. Тоді частина готелів закрилася, ще частина - перейшла в режим жорсткої економії і, як наслідок, втратила сервіс. Якщо подивитися на вартість турів у сезон в Єгипет в цілому і відняти звідти вартість перельоту, послуг трансферу, туроператора, страховки, то виходить, що готелі заробляють по 5-15 дол. на добу. Це - надзвичайно мало, враховуючи програму "все включено" і розваги на території готелю", - пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Раннє бронювання набирає обертів серед українців для літнього відпочинку

Вартість відпочинку в Шарм-ель-Шейху повинна збільшиться, упевнений Дереза. "Ціни повинні бути підняті до того рівня, щоб забезпечити туристам якісний сервіс. Готель повинен відповідати своєму рівню. Якщо це 5 зірок - то 5, не менше", - зазначив він.

"Ключове тут - відповідність грошей і рівня відпочинку. Також, не варто забувати, що Шарм-ель-Шейх є найпопулярнішим містом для відпочинку. Близько 80% українців, які летять до Єгипту, обирають Шарм-ель-Шейх, ще 20% - Хургаду", - підкреслив Дереза.

Нагадаємо, туроператори розповіли, куди українці їдуть на літній відпочинок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61