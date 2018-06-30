Загроза підняття цін на відпочинок в Єгипті: українські туроператори сказали своє слово

"Я вважаю, що питанням ціноутворення повинні займатися готелі міста. У свою чергу, завдання влади Шарм-ель-Шейха полягає в тому, щоб забезпечити хороший туристичний потік, не більше", - зазначив він.

При цьому Дереза ​​переконаний, що ціни на відпочинок в Шарм-ель-Шейху досягли свого критичного мінімуму. Багато готелів працюють майже в збиток, додав він.

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"Свого часу місто зазнало велику проблему з нестачею туристів. Це сталося в той момент, коли туди перестали літати росіяни. Тоді частина готелів закрилася, ще частина - перейшла в режим жорсткої економії і, як наслідок, втратила сервіс. Якщо подивитися на вартість турів у сезон в Єгипет в цілому і відняти звідти вартість перельоту, послуг трансферу, туроператора, страховки, то виходить, що готелі заробляють по 5-15 дол. на добу. Це - надзвичайно мало, враховуючи програму "все включено" і розваги на території готелю", - пояснив він.

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Вартість відпочинку в Шарм-ель-Шейху повинна збільшиться, упевнений Дереза. "Ціни повинні бути підняті до того рівня, щоб забезпечити туристам якісний сервіс. Готель повинен відповідати своєму рівню. Якщо це 5 зірок - то 5, не менше", - зазначив він.

"Ключове тут - відповідність грошей і рівня відпочинку. Також, не варто забувати, що Шарм-ель-Шейх є найпопулярнішим містом для відпочинку. Близько 80% українців, які летять до Єгипту, обирають Шарм-ель-Шейх, ще 20% - Хургаду", - підкреслив Дереза.

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