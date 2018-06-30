Угроза повышения цен на отдых в Египте: украинские туроператоры сказали свое слово

"Я считаю, что вопросом ценообразования должны заниматься гостиницы города. В свою очередь, задача властей Шарм-эль-Шейха состоит в том, чтобы обеспечить хороший туристический поток, не больше", - отметил он.

При этом Дереза ​​убежден, что цены на отдых в Шарм-эль-Шейхе достигли своего критического минимума. Многие отели работают почти в убыток, добавил он.

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"В свое время город столкнулся с большой проблемой нехватки туристов. Это произошло в тот момент, когда туда перестали летать россияне. Тогда часть гостиниц закрылась, еще часть - перешла в режим жесткой экономии и, как следствие, потеряла сервис. Если посмотреть на стоимость туров в сезон в Египет в целом и вычесть оттуда стоимость перелета, услуг трансфера туроператора, страховки, то получается, что гостиницы зарабатывают по 5-15 долл. в сутки. Это - очень мало, учитывая программу "все включено" и развлечения на территории отеля", - пояснил он.

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Стоимость отдыха в Шарм-эль-Шейхе должна увеличится, уверен Дереза. "Цены должны быть подняты до того уровня, чтобы обеспечить туристам качественный сервис. Отель должен соответствовать своему уровню. Если это 5 звезд - то 5, не меньше", - отметил он.

"Ключевое здесь - соответствие цены и уровня отдыха. Также, не стоит забывать, что Шарм-эль-Шейх является самым популярным городом для отдыха. Около 80% украинцев, летящих в Египет, выбирают Шарм-эль-Шейх, еще 20% - Хургаду", - подчеркнул Дереза.

Напомним, туроператоры рассказали, куда украинцы едут на летний отдых.