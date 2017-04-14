В хорватском порту прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На предприятии в порту хорватского города Сплит прогремел мощный взрыв, передает УНН со ссылкой на Večernji list.
На предприятии в порту хорватского города Сплит прогремел мощный взрыв. В результате происшествия 4 человека получили ранения.
Как сообщает издание, взрыв произошел в полдень на элеваторе, где хранилось зерно. По свидетельствам очевидцев, взрывом повредило дома, расположенные рядом.
В настоящее время на месте происшествия работают полиция и несколько бригад "скорой помощи".
По предварительным данным, взрыв мог произойти во время сварочных работ.
Как сообщал УНН, вблизи Министерства обороны в Кабуле произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.