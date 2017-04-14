У хорватському порту прогримів потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На підприємстві в порту хорватського міста Спліт прогримів потужний вибух, передає УНН з посиланням на Večernji list.
На підприємстві в порту хорватського міста Спліт прогримів потужний вибух. В результаті події 4 людини отримали поранення.
Як повідомляє видання, вибух стався опівдні на елеваторі, де зберігалося зерно. За свідченнями очевидців, вибухом пошкодило будинки, розташовані поруч.
У даний час на місці події працюють поліція і кілька бригад "швидкої допомоги".
За попередніми даними, вибух міг статися під час зварювальних робіт.
Як повідомляв УНН, поблизу Міністерства оборони у Кабулі стався вибух, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей.