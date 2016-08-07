В Хорватии украинский футболист попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский форвард хорватского "Хайдука" Артем Радченко попал в серьезное ДТП, передает УНН со ссылкой на хорватскую версию goal.com.
Авария произошла на трассе в Сплите (на восточном побережье Адриатического моря), 21-летний футболист на арендованном автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с автобусом.
Отмечается, что А.Радченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его организме было обнаружено 3,3% промилле алкоголя. А.Радченко вместе с одним из пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
Полиция Сплита изучает обстоятельства инцидента и ждет реакции от руководства футбольного клуба.