В Хорватии украинский футболист попал в ДТП

Авария произошла на трассе в Сплите (на восточном побережье Адриатического моря), 21-летний футболист на арендованном автомобиле Volkswagen Polo столкнулся с автобусом.

Отмечается, что А.Радченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его организме было обнаружено 3,3% промилле алкоголя. А.Радченко вместе с одним из пассажиров автобуса были доставлены в больницу.

Полиция Сплита изучает обстоятельства инцидента и ждет реакции от руководства футбольного клуба.