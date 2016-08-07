У Хорватії український футболіст потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Український форвард хорватського "Хайдука" Артем Радченко потрапив в серйозну ДТП, передає УНН з посиланням на хорватську версію goal.com.
Аварія сталася на трасі в Спліті (на східному узбережжі Адріатичного моря), 21-річний футболіст на орендованому автомобілі Volkswagen Polo зіткнувся з автобусом.
Зазначається, що А.Радченко знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння, в його організмі було виявлено 3,3% проміле алкоголю. А.Радченко разом з один з пасажирів автобуса були доставлені в лікарню.
Поліція Спліта вивчає обставини інциденту і чекає реакції від керівництва футбольного клубу.