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В Хорватии разбился польский автобус с паломниками, есть более десятка жертв

Киев • УНН

 • 249233 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Хорватии в ДТП попал польский автобус с паломниками. В результате 11 человек погибли, 34 ранены и госпитализированы. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает УНН.

Цитата

«Сегодня утром в результате трагической аварии польского автобуса в Вараждине, Хорватия, 11 человек погибли, 34 ранены и госпитализированы. Это паломники, направлявшиеся в Меджугорье. Хочу выразить глубокое соболезнование семьям погибших», - написал Моравецкий в Twitter.

Как пишут хорватские СМИ, 11 человек погибли на месте аварии, один человек скончался после в реанимации. Всего в больницу попали 32 человека.

Детали

Моравецкий сообщил, что утром обсудил детали трагедии с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«(Андрей Пленкович – ред.) заверил в полной поддержке хорватских медицинских служб. Я поручил нашим консульским службам организовать поддержку семей участников авиакатастрофы», – сообщил Моравецкий.

Дополнение

Пассажирский автобус соскользнул с горной дороги и упал в глубокое ущелье во время ливня на юго-западе Пакистана.

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