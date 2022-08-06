В Хорватии разбился польский автобус с паломниками, есть более десятка жертв

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«Сегодня утром в результате трагической аварии польского автобуса в Вараждине, Хорватия, 11 человек погибли, 34 ранены и госпитализированы. Это паломники, направлявшиеся в Меджугорье. Хочу выразить глубокое соболезнование семьям погибших», - написал Моравецкий в Twitter.

Как пишут хорватские СМИ, 11 человек погибли на месте аварии, один человек скончался после в реанимации. Всего в больницу попали 32 человека.

Детали

Моравецкий сообщил, что утром обсудил детали трагедии с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«(Андрей Пленкович – ред.) заверил в полной поддержке хорватских медицинских служб. Я поручил нашим консульским службам организовать поддержку семей участников авиакатастрофы», – сообщил Моравецкий.

Дополнение

Пассажирский автобус соскользнул с горной дороги и упал в глубокое ущелье во время ливня на юго-западе Пакистана.