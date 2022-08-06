У Хорватії розбився польський автобус із паломниками, є понад десяток жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Хорватії у ДТП потрапив польський автобус із прочанами. У результаті 11 людей загинули, 34 поранені та госпіталізовані. Про це повідомив у суботу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє УНН.
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«Сьогодні вранці внаслідок трагічної аварії польського автобуса у Вараждині, Хорватія, 11 людей загинули, 34 поранені та госпіталізовані. Це паломники, які прямували до Меджугор'я. Хочу висловити глибоке співчуття сім'ям загиблих», - написав Моравецький у Twitter.
Як пишуть хорватські ЗМІ, 11 людей загинули на місці аварії, одна людина померла після цього в реанімації. Всього до лікарні потрапили 32 людини.
Деталі
Моравецький повідомив, що зранку обговорив деталі трагедії із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
«(Андрей Пленкович – ред.) запевнив у повній підтримці хорватських медичних служб. Я доручив нашим консульським службам організувати підтримку сімей учасників авіакатастрофи», – повідомив Моравецький.
Доповнення
Пасажирський автобус зісковзнув із гірської дороги і впав у глибоку ущелину під час зливи на південному заході Пакистану.