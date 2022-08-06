У Хорватії розбився польський автобус із паломниками, є понад десяток жертв

Цитата

«Сьогодні вранці внаслідок трагічної аварії польського автобуса у Вараждині, Хорватія, 11 людей загинули, 34 поранені та госпіталізовані. Це паломники, які прямували до Меджугор'я. Хочу висловити глибоке співчуття сім'ям загиблих», - написав Моравецький у Twitter.

Як пишуть хорватські ЗМІ, 11 людей загинули на місці аварії, одна людина померла після цього в реанімації. Всього до лікарні потрапили 32 людини.

Деталі

Моравецький повідомив, що зранку обговорив деталі трагедії із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

«(Андрей Пленкович – ред.) запевнив у повній підтримці хорватських медичних служб. Я доручив нашим консульським службам організувати підтримку сімей учасників авіакатастрофи», – повідомив Моравецький.

Доповнення

Пасажирський автобус зісковзнув із гірської дороги і впав у глибоку ущелину під час зливи на південному заході Пакистану.