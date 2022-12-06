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Визит украинской делегации в Хорватию сопровождался серией анонимных угроз минирования

Визит украинской делегации в Хорватию сопровождался серией анонимных угроз минирования

Киев • УНН

 • 717954 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Хорватии прошла серия анонимных угроз о заминировании, из-за чего были эвакуированы участки полиции, торговые центры, суды, а также Верховный суд страны во время встречи с делегацией из Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на The Associated Press.

Детали

Хорватские правоохранители заявили, что "за короткий промежуток времени" в понедельник, 5 декабря, несколько отделов полиции получили "анонимные сообщения о якобы размещении взрывных устройств" в разных местах по всей стране. По данным местных СМИ, во время обысков взрывчатка найдена не была.

Председатель Верховного суда Хорватии Радован Добронич заявил, что офицер службы безопасности сообщил ему о возможном минировании во время встречи с делегацией Верховного суда Украины, добавив, что, по его мнению, угроза была связана с заседанием.

"Мне почему-то кажется, что это было сделано намеренно в этот момент. Моим первым мнением было то, что это связано. И практически через 20 минут после начала этой встречи поступила информация", - сказал Добронич.

Отмечается, что эти анонимные угрозы появились на фоне дебатов в руководстве Загреба относительно того, должны ли Европейский Союз и Хорватия присоединиться к инициативе Запада начать обучение украинских военных. Правительство страны в большинстве своем выступает "за", тогда как президент Хорватии Зоран Миланович против проведения учений бойцов ВСУ. Он заявил, что подобный шаг будет означать прямое участие Хорватии в войне.

Напомним

25 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военнослужащие будут проходить обучение в Хорватии.

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