Візит української делегації у Хорватію супроводився серією анонімних погроз про мінування

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Хорватські правоохоронці заявили, що "за короткий проміжок часу" у понеділок, 5 грудня, кілька відділів поліції отримали "анонімні повідомлення про нібито розміщення вибухових пристроїв" у різних місцях по всій країні. За даними місцевих ЗМІ, під час обшуків вибухівки знайдено не було.

Голова Верховного суду Хорватії Радован Доброніч заявив, що офіцер служби безпеки повідомив йому про ймовірне мінування під час зустрічі з делегацією Верховного суду України, додавши, що, на його думку, загроза була пов'язана із засіданням.

"Мені чомусь здається, що це було зроблено навмисно в цей момент. Моєю першою думкою було те, що це пов’язано. І практично через 20 хвилин після початку цієї зустрічі надійшла інформація", - сказав Доброніч.

Зазначається, що ці анонімні погрози з’явилися на тлі дебатів у керівництві Загребу щодо того, чи повинні Європейський Союз і Хорватія приєднатися до ініціативи Заходу розпочати навчання українських військових. Уряд країни здебільшого виступає "за", тоді як президент Хорватії Зоран Міланович проти проведення навчань бійців ЗСУ. Він заявив, що такий крок означатиме пряму участь Хорватії у війні.

Нагадаємо

25 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військовослужбовці проходитимуть навчання у Хорватії.