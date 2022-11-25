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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Рєзніков: Хорватія займеться підготовкою української армії

Рєзніков: Хорватія займеться підготовкою української армії

Київ • УНН

 • 1045395 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Рєзніков поінформував, що українські військовослужбовці проходитимуть навчання у Хорватії.

Про це міністр написав у Twitter повідомляє УНН.

Цитата

"Уряд Хорватії схвалив рішення про підготовку української армії. Сучасна, добре навчена армія з сильними партнерами обов'язково переможе зграю російських вбивць, мародерів та ґвалтівників. Дякую прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу та голові міністерства оборони Маріо Баножичу за підтримку", - написав Резніков.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Рєзніков показав інфографіку із залишком ракет в російській армії станом на 18 листопада

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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