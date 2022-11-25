Рєзніков: Хорватія займеться підготовкою української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Рєзніков поінформував, що українські військовослужбовці проходитимуть навчання у Хорватії.
Про це міністр написав у Twitter повідомляє УНН.
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"Уряд Хорватії схвалив рішення про підготовку української армії. Сучасна, добре навчена армія з сильними партнерами обов'язково переможе зграю російських вбивць, мародерів та ґвалтівників. Дякую прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу та голові міністерства оборони Маріо Баножичу за підтримку", - написав Резніков.
The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!
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