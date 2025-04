Рєзніков: Хорватія займеться підготовкою української армії

Цитата

"Уряд Хорватії схвалив рішення про підготовку української армії. Сучасна, добре навчена армія з сильними партнерами обов'язково переможе зграю російських вбивць, мародерів та ґвалтівників. Дякую прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу та голові міністерства оборони Маріо Баножичу за підтримку", - написав Резніков.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

