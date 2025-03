Резников: Хорватия займется подготовкой украинской армии

Цитата

"Правительство Хорватии одобрило решение о подготовке украинской армии. Современная, хорошо обученная армия с сильными партнерами обязательно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников. Спасибо премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу и главе министерства обороны Марио ", – написал Резников.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Напомним

