В Хмельницком в результате взрыва гранаты погибли два человека

Вчера, 23 января, около 11:00 часов в одной из квартир многоэтажки по ул. Львовское шоссе. Во время осмотра места происшествия специалисты предварительно установили, что в помещении произошел взрыв гранаты.

Детали

От свидетелей на линию “102” поступило сообщение о взрыве по указанному адресу в квартире на 8-м этаже.

В помещении правоохранители обнаружили тело мужчины и женщину в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась во время оказания медицинской помощи.

Погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя местная жительница. Они вместе работали на одном из предприятий г. Хмельницкого.

Во время осмотра квартиры полицейские взрывотехники обнаружили осколки гранаты, вероятно — РГД-5.

Сейчас правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия. В частности, выясняют, где погибший взял боеприпас и что стало причиной его взрыва.

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