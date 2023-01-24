В Хмельницком в результате взрыва гранаты погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Хмельницком в результате взрыва гранаты в квартире многоэтажки погибли два человека, сообщила полиция Хмельницкой области, передает УНН.
Вчера, 23 января, около 11:00 часов в одной из квартир многоэтажки по ул. Львовское шоссе. Во время осмотра места происшествия специалисты предварительно установили, что в помещении произошел взрыв гранаты.
Детали
От свидетелей на линию “102” поступило сообщение о взрыве по указанному адресу в квартире на 8-м этаже.
В помещении правоохранители обнаружили тело мужчины и женщину в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась во время оказания медицинской помощи.
Погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя местная жительница. Они вместе работали на одном из предприятий г. Хмельницкого.
Во время осмотра квартиры полицейские взрывотехники обнаружили осколки гранаты, вероятно — РГД-5.
Сейчас правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия. В частности, выясняют, где погибший взял боеприпас и что стало причиной его взрыва.
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