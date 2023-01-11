Погрожував підірвати гранатою: у Словʼянську чоловік пограбував підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Слов'янську зловмисник, погрожуючи вибухом гранати, відібрав у двох неповнолітніх хлопців телефони й гроші. Протягом години оперативники його розшукали. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Донецькій області, передає УНН.
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До поліції Слов’янська надійшло повідомлення про розбійний напад біля крамниці. Двоє 17-річних хлопців повідомили, що невідомий чоловік, погрожуючи вибухом, заволодів їхніми смартфонами й гаманцем із грошима.
Співробітники карного розшуку впродовж години встановили зловмисника та затримали його на одній з вулиць. Слідчо-оперативна група вилучила у правопорушника гранату РГМ і майно потерпілих. Боєприпас направлено на експертизу, наразі встановлюється його походження.
Затриманим виявився 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за незаконне заволодіння автотранспортом. Чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
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